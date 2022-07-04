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Кременчук, Надзвичайні новини, Гроші

Кременчужани можуть отримати компенсації за шкоду, завдану ракетним ударом по «Амстору»

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 578

 

Для цього треба подати заяви про збитки до поліції та ЦНАПу

Загальна сума збитків, нанесених ракетним ударом російської армії по ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня, поки не встановлена. Це досить об’ємна робота, яка потребує певного часу.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік. 

- Сьогодні комісія буде надавати лише попередню оцінку збитків. Величезна площа торговельного центру – понад 10300 квадратним метрів. Швидко цю роботу провести неможливо. Отже, повна оцінка буде проведена ще нескоро, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що станом на 4 липня із заявами про понесені збитки, мається на увазі вибите скло, пошкодження вікон, дверей та іншого майна, звернулося 33 кременчужанина із сусідніх з «Амстором» будинків. Оцінку понесених збитків проведе спеціально створена комісія, яка розгляне кожне звернення. Для отримання компенсації за понесені матеріальні збитки треба звертатися до ЦНАПу та Національної поліції.

- Комісія оцінить шкоду та визначить суму понесених збитків. Звертатися треба із заявою до Національної поліції, щоб зафіксувати це у правовій площині, та до ЦНАПу, щоб міська комісія могла визначити суму збитків. Отже, якщо хтось ще не звернувся, то не треба гаяти час, - пояснив Олег Лєднік.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: збитки компенсація Амстор Кременчук
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