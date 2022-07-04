Кременчужани можуть отримати компенсації за шкоду, завдану ракетним ударом по «Амстору»

Загальна сума збитків, нанесених ракетним ударом російської армії по ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня, поки не встановлена. Це досить об’ємна робота, яка потребує певного часу.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік.
Він додав, що станом на 4 липня із заявами про понесені збитки, мається на увазі вибите скло, пошкодження вікон, дверей та іншого майна, звернулося 33 кременчужанина із сусідніх з «Амстором» будинків. Оцінку понесених збитків проведе спеціально створена комісія, яка розгляне кожне звернення. Для отримання компенсації за понесені матеріальні збитки треба звертатися до ЦНАПу та Національної поліції.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер