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Кременчук, Надзвичайні новини

Міський голова Кременчука закликав не спекулювати на темі кількості загиблих в «Амсторі»

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 988

 

Віталій Малецький ще раз пояснив механізм підрахунку кількості загиблих

Розповсюдження неправдивої та неперевіреної інформації, фейків та чуток щодо кількості загиблих у соцмережах, яке, можливо, спеціально провокується російськими спецслужбами, вимусило міського голову Кременчука Віталія Малецького звернутись до кременчужан з поясненнями та закликом. Він просить не розповсюджувати спекуляції щодо кількості загиблих від ракетного обстрілу російської армії в ТЦ «Амстор». Нажаль, багато хто, з метою привертання до себе уваги, або ж від нерозуміння ситуації, розповсюджує неправдиву, або й відверто брехливу інформацію, не розуміючи шкоди, яку цим завдає.

Далі звернення Віталія Малецького, розміщене на його сторінці у Фейсбуці.

- Щодо спекуляцій з кількістю загиблих у трагедії в ТЦ «Амстор».

Багато хто помилково зплюсовує дві цифри, які оголошувались на початку: 21 заява про зниклих безвісти та 18 тіл загиблих, знайдених рятувальниками.

Справа в тому, що в перші години трагедї паралельно відбувалось два окремих процеси.

Перший процес – пошук і вилучення тіл загиблих з-під уламків ТЦ «Амстор». Спершу їх було 18, більшість тіл були обгорілими і їх неможливо було опізнати інакше, як за експертизою ДНК.

Другий процес – поліція збирала заяви від громадян про їхніх зниклих родичів. Зрештою, кількість заяв про зниклих безвісти склала 21.

Хочу підкреслити, що людина вважається зниклою безвісти, аж поки не буде знайдено та ідентифіковано її тіло. Завдяки проведенню ДНК-експертиз та роботі слідчих 20 тіл було ідентифіковано. На жаль, це і є ті зниклі безвісти, заяви про яких залишили родичі. Ще одна людина померла у лікарні, її було ідентифіковано першою серед усіх жертв.

Таким чином загальна кількість загиблих на сьогодні становить 21 людину та одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Ще раз висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Маємо триматися і бути мужніми у ці важкі для всієї громади дні, - написав міський голова Кременчука.

Нагадаємо, сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що внаслідок ракетного удару по торгівельному центру «Амстор», який був завданий російською армією 27 червня, загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Одна людина вважається зниклою без вісті.


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Автор: Віктор Крук
Теги: міський голова Кременчук Амстор загиблі
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