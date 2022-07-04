Вчора міська влада у Кременчуці відпрацьовувала дії при виникненні надзвичайних ситуацій

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 394

В рамках цих дій була проведена евакуація автомобілів «швидкої допомоги», що викликало панічні чутки

Вчора автомобілі «швидкої допомоги» несподівано виїхали з місця свого постійного перебування - станції швидкої медичної допомоги. Медики, а за ними і деякі кременчужани, почали почали розповсюджувати панічні чутки про те, що нібито очікується приліт ворожих ракет по мосту.

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка журналісти запитали в нього з чим була пов’язана термінова передислокація медичних автівок.

- Це органи місцевого самоврядування відпрацьовували алгоритм дій при виникненні надзвичайних ситуацій. Були окремі прорахунки та деякі непорозуміння. Їх врахують в подальшому, - зазначив Олег Лєднік.

Вочевидь, говорячи про прорахунки та непорозуміння, очільник району мав на увазі, що міська влада заздалегідь не повідомила медиків про проведення навчань.

Він закликав кременчужан не панікувати та зберігати спокій.