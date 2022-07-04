Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Афіша

Ферма «Лісовий равлик» під Полтавою запрошує всіх охочих на цікаві екскурсії та дегустацію делікатесів

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 106

 

Ферма «Лісовий равлик» у Терентіївці, що під Полтавою, вже стала осередком гастротуризму для гурманів і не тільки. Тут можна відвідати цікаву екскурсію та посмакувати стравами із равликів.

На полях ферми розташовується одразу близько 700 тисяч равликів двох видів – Helix Aspersa Maxima та Helix Aspersa Muller. Відрізняються вони за розміром, походженням та смаком.

Загалом, цикл росту равлика від ікринки до дорослої особини триває 6 місяців. Їхнє вирощування – це досить кропіткий процес, адже равлики досить вибагливі молюски. У період розмноження вони живуть у спеціально обладнаній кімнаті, в якій дотримано температурний режим та вологість.

Влітку дорослі особини живуть на полях. Там вони харчуються спеціальною травою – гібрид рапсу та пекінської капусти, а також спеціальний комбікорм.

Окрім екскурсії на відвідувачів чекає дегустація равликів. Ось така дегустаційна страва подається всім відвідувачам. Це равлики під соусом «По-бургундськи», «По-азіатськи» та «По-лімузінськи». Також равликів маринують, а ще подають канапе та паштети із равликового м’яса. Окремим делікатесом є равликова ікра, яку в Європі називають «білими перлами».

- Ми проводимо цікаві екскурсії, де розповідаємо про цикл вирощування равликів – від ікринки до дорослого равлика. У нас є равликові поля, де вони знаходиться цілий літній період. Також ви можете продегустувати равликів та різні страви із м’яса равликів, а також ікру. Запрошуємо вас відвідати нашу туристичну локацію, - говорить екскурсовод Анастасія.

Знаходиться «Лісовий равлик» за 5 км від Полтави, у Терентіївці, на вулиці Злагоди, 7.

Графік роботи ферми:

середа, четвер, п’ятниця з 15:00 до 20:00

субота та неділя з 10:00 до 20:00

понеділок та вівторок – вихідні

Вартість екскурсії з дегустацією коштує 200 грн з людини. Дітям до 10 років вхід безкоштовний.

Екскурсії проводять лише за попереднім записом за номерами телефонів +38(095) 36 05 777 та +38(096) 36 05 777.

На полях ферми розташовується одразу близько 700 тисяч равликів двох видів – Helix Aspersa Maxima та Helix Aspersa Muller. Відрізняються вони за розміром, походженням та смаком.

Загалом, цикл росту равлика від ікринки до дорослої особини триває 6 місяців. Їхнє вирощування – це досить кропіткий процес, адже равлики досить вибагливі молюски. У період розмноження вони живуть у спеціально обладнаній кімнаті, в якій дотримано температурний режим та вологість.

Влітку дорослі особини живуть на полях. Там вони харчуються спеціальною травою – гібрид рапсу та пекінської капусти, а також спеціальний комбікорм.

Окрім екскурсії на відвідувачів чекає дегустація равликів. Ось така дегустаційна страва подається всім відвідувачам. Це равлики під соусом «По-бургундськи», «По-азіатськи» та «По-лімузінськи». Також равликів маринують, а ще подають канапе та паштети із равликового м’яса. Окремим делікатесом є равликова ікра, яку в Європі називають «білими перлами».

- Ми проводимо цікаві екскурсії, де розповідаємо про цикл вирощування равликів – від ікринки до дорослого равлика. У нас є равликові поля, де вони знаходиться цілий літній період. Також ви можете продегустувати равликів та різні страви із м’яса равликів, а також ікру. Запрошуємо вас відвідати нашу туристичну локацію, - говорить екскурсовод Анастасія.

Знаходиться «Лісовий равлик» за 5 км від Полтави, у Терентіївці, на вулиці Злагоди, 7.

Графік роботи ферми:

середа, четвер, п’ятниця з 15:00 до 20:00

субота та неділя з 10:00 до 20:00

понеділок та вівторок – вихідні

Вартість екскурсії з дегустацією коштує 200 грн з людини. Дітям до 10 років вхід безкоштовний.

Екскурсії проводять лише за попереднім записом за номерами телефонів +38(095) 36 05 777 та +38(096) 36 05 777.

Автор: На правах реклами
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх