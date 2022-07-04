Ферма «Лісовий равлик» під Полтавою запрошує всіх охочих на цікаві екскурсії та дегустацію делікатесів

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 106

Ферма «Лісовий равлик» у Терентіївці, що під Полтавою, вже стала осередком гастротуризму для гурманів і не тільки. Тут можна відвідати цікаву екскурсію та посмакувати стравами із равликів.

На полях ферми розташовується одразу близько 700 тисяч равликів двох видів – Helix Aspersa Maxima та Helix Aspersa Muller. Відрізняються вони за розміром, походженням та смаком.

Загалом, цикл росту равлика від ікринки до дорослої особини триває 6 місяців. Їхнє вирощування – це досить кропіткий процес, адже равлики досить вибагливі молюски. У період розмноження вони живуть у спеціально обладнаній кімнаті, в якій дотримано температурний режим та вологість.

Влітку дорослі особини живуть на полях. Там вони харчуються спеціальною травою – гібрид рапсу та пекінської капусти, а також спеціальний комбікорм.

Окрім екскурсії на відвідувачів чекає дегустація равликів. Ось така дегустаційна страва подається всім відвідувачам. Це равлики під соусом «По-бургундськи», «По-азіатськи» та «По-лімузінськи». Також равликів маринують, а ще подають канапе та паштети із равликового м’яса. Окремим делікатесом є равликова ікра, яку в Європі називають «білими перлами».

- Ми проводимо цікаві екскурсії, де розповідаємо про цикл вирощування равликів – від ікринки до дорослого равлика. У нас є равликові поля, де вони знаходиться цілий літній період. Також ви можете продегустувати равликів та різні страви із м’яса равликів, а також ікру. Запрошуємо вас відвідати нашу туристичну локацію, - говорить екскурсовод Анастасія.

Знаходиться «Лісовий равлик» за 5 км від Полтави, у Терентіївці, на вулиці Злагоди, 7.

Графік роботи ферми:

середа, четвер, п’ятниця з 15:00 до 20:00

субота та неділя з 10:00 до 20:00

понеділок та вівторок – вихідні

Вартість екскурсії з дегустацією коштує 200 грн з людини. Дітям до 10 років вхід безкоштовний.

Екскурсії проводять лише за попереднім записом за номерами телефонів +38(095) 36 05 777 та +38(096) 36 05 777.

На полях ферми розташовується одразу близько 700 тисяч равликів двох видів – Helix Aspersa Maxima та Helix Aspersa Muller. Відрізняються вони за розміром, походженням та смаком.

Загалом, цикл росту равлика від ікринки до дорослої особини триває 6 місяців. Їхнє вирощування – це досить кропіткий процес, адже равлики досить вибагливі молюски. У період розмноження вони живуть у спеціально обладнаній кімнаті, в якій дотримано температурний режим та вологість.

Влітку дорослі особини живуть на полях. Там вони харчуються спеціальною травою – гібрид рапсу та пекінської капусти, а також спеціальний комбікорм.

Окрім екскурсії на відвідувачів чекає дегустація равликів. Ось така дегустаційна страва подається всім відвідувачам. Це равлики під соусом «По-бургундськи», «По-азіатськи» та «По-лімузінськи». Також равликів маринують, а ще подають канапе та паштети із равликового м’яса. Окремим делікатесом є равликова ікра, яку в Європі називають «білими перлами».

- Ми проводимо цікаві екскурсії, де розповідаємо про цикл вирощування равликів – від ікринки до дорослого равлика. У нас є равликові поля, де вони знаходиться цілий літній період. Також ви можете продегустувати равликів та різні страви із м’яса равликів, а також ікру. Запрошуємо вас відвідати нашу туристичну локацію, - говорить екскурсовод Анастасія.

Знаходиться «Лісовий равлик» за 5 км від Полтави, у Терентіївці, на вулиці Злагоди, 7.

Графік роботи ферми:

середа, четвер, п’ятниця з 15:00 до 20:00

субота та неділя з 10:00 до 20:00

понеділок та вівторок – вихідні

Вартість екскурсії з дегустацією коштує 200 грн з людини. Дітям до 10 років вхід безкоштовний.

Екскурсії проводять лише за попереднім записом за номерами телефонів +38(095) 36 05 777 та +38(096) 36 05 777.