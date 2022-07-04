Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Путін проти українського народу

На Зміїному встановлено український прапор – острів знову під контролем України

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 135

 

Історія острову Зміїний наочно демонструє, що росіяни таки йдуть туди, куди їх посилають, хоч і не одразу

Військову операцію завершено. Острів Зміїний повернули під контроль України, на ньому підняли державний прапор.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

- Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України, — сказала Наталія Гуменюк.

За її словами російські окупанти залишили острів 30 червня.

Нагадаємо, ЗСУ завдали потужних ударів по острову та знищили техніку окупантів. У результаті в Міноборони рф заявили, що вивели свій гарнізон нібито як «крок доброї волі».

На наступний день ворожі сили, які поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами, завдали удару по Зміїному. Вони застосували літаки Су-30, щоб обстріляти його фосфорними бомбами, де нібито «завершили виконання завдань». Ще раз окупанти обстріляли Зміїний вже 3 липня. Ворог застосував бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30. Всього було завдано два удари бомбами.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти ЗСУ прапор
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх