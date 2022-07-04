На Зміїному встановлено український прапор – острів знову під контролем України

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Історія острову Зміїний наочно демонструє, що росіяни таки йдуть туди, куди їх посилають, хоч і не одразу

Військову операцію завершено. Острів Зміїний повернули під контроль України, на ньому підняли державний прапор.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

- Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України, — сказала Наталія Гуменюк.

За її словами російські окупанти залишили острів 30 червня.

Нагадаємо, ЗСУ завдали потужних ударів по острову та знищили техніку окупантів. У результаті в Міноборони рф заявили, що вивели свій гарнізон нібито як «крок доброї волі».

На наступний день ворожі сили, які поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами, завдали удару по Зміїному. Вони застосували літаки Су-30, щоб обстріляти його фосфорними бомбами, де нібито «завершили виконання завдань». Ще раз окупанти обстріляли Зміїний вже 3 липня. Ворог застосував бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30. Всього було завдано два удари бомбами.