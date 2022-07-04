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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили у водоймі

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 531

 

Обставини та причини смерті 21-річного чоловіка з’ясовує слідство

До відділення №2 (м.Хорол) Лубенського районного відділу поліції 3 червня надійшло повідомлення від співробітників ДСНС про нещасний випадок на водоймі в селі Березняки Хорольської територіальної громади. Поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши інформацію на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Хорол) та водолази Лубенської комунальної рятувально-водолазної станції. Під час проведення розшукових заходів водолази виявили тіло 21-річного мешканця Хорольської тергромади у річці Гребиха. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Відділі комунікації, за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини Хорол потопельник
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