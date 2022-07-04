На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили у водоймі

До відділення №2 (м.Хорол) Лубенського районного відділу поліції 3 червня надійшло повідомлення від співробітників ДСНС про нещасний випадок на водоймі в селі Березняки Хорольської територіальної громади. Поліція з’ясовує обставини події.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Як зазначають у Відділі комунікації, за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер