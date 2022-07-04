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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» 2012 - володар кубку Junior Energy Cup

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 327

 

Найважливіше, щоб всі діти грали і набирались ігрового досвіду

Понад 1,5 місяці на стадіоні «Нафтохімік» проходив турнір Junior Energy Cup. Участь у змаганнях взяли 6 команд, три з яких вихованці Міського футбольного клубу «Кремінь»: 2012 р.н. вихованці Володимира Дичка та Олега Казьмірчука, та 2013 р.н. тренер Станіслав Турубара. Також змагалися команди «Ягуар» 2012 та 2013 і футболісти «Нафтохіміка». Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь». 

Переможцями турніру стали вихованці Володимира Дичка - «Кремінь» 2012. Вони у фіналі обіграли «Ягуар» 2012 з рахунком 3:0. Кращим воротарем став гравець команди «Кремінь» 2012 Денис Баранов, а Кирило Шум - кращим гравцем.

Срібло та бронзу здобули відповідно «Ягуар» 2012 та «Нафтохімік». Далі у турнірній таблиці розмістилися «Ягуар» 2013, «Кремінь» 2012 та «Кремінь» 2013.

Дивлячись на результати, всі ігри проходили у рівній боротьбі і перемоги були переважно в один-два голи, а зайняті місця є досить умовним показником, оскільки найважливіше, щоб всі діти грали і набирались ігрового досвіду!

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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