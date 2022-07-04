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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція встановлює обставини загибелі працівника одного із підприємств у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 1 213

 

60-річний чоловік був придавлений пресом на підприємстві у місті Глобине

Надзвичайна подія сталася сьогодні, 4-го липня, близько 9.00 у місті Глобине. Про травмування чоловіка до поліції повідомили працівники підприємства. За попередніми даними, чоловіка придавило пресом. Він загинув на місці події. Поліція проводить розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

Як зазначається у повідомленні, отримавши повідомлення про смерть чоловіка, 1962 року народження, на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини трагедії.

Наразі слідчим підрозділом поліції, за процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Глобино загиблий
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