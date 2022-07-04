Звільняти та відправляти у відпустку тепер будуть за новими правилами: внесені зміни до законів

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 883

Верховна Рада України ухвалила та відправила на підпис президенту законопроєкт, що вносить зміни до деяких законів щодо оптимізації трудових відносин.

Цей законопроєкт впроваджує додаткові підстави для звільнення. Це може бути у разі, якщо фізична особа-підприємець, у якої працювала людина, помирає або набуває статусу зниклої безвісти. Це ж стосується і самого найманого працівника.

Якщо людина, втікаючи від війни, не з’являється на роботі понад 4 місяці та не повідомляє про причини відсутності, її також можуть звільнити. Втратити роботу особа може й через те, що роботодавець не забезпечує умови праці через пошкодження майна чи засобів виробництва під час бойових дій.

Є в документі положення, що стосуються відпусток та їхньої оплати.

Так, додаткову відпустку окремим категоріям громадян, зокрема учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності оплачуватимуть за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. А ось її тривалість скоротять з 14 до 7 календарних днів.

За працівниками, які пішли на військову службу, не зберігатимуть у період служби щорічну основну відпустку.