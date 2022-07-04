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Бігла босими ногами по розбитому склу: як 18-річна Єва з друзями рятувалися після обстрілу «Амстору»

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 3 184

 

Дівчина вважає, що на якийсь час втратила свідомість, бо не пам’ятає вибуху

27 червня 18-річна Єва Чирва разом зі своїм 20-річним хлопцем Назаром та 18-річними друзями Ілоною та Дмитром були в ТЦ «Амстор», коли в нього вдарила російська ракета. Молоді люди приїхали у торгівельний центр, щоб зайти у магазин Colin's – там шукали продавців-консультантів, і дівчата хотіла влаштуватися на роботу.

Єва з хлопцем Назаром
Єва з хлопцем Назаром

У цей час почалася повітряна тривога, Colin's закривався, Єву та її друзів попросили пройти в укриття.

- Ми ще приїжджали купити навушники, хотіли зайти до «Комфі», але побачили «Мобіопт», він був ближче, і зайшли туди (це один з перших магазинів біля входу до «Амстора», з правої сторони – ред.). Поки друзі вибирали навушники, ми ходили з хлопцем розглядали інші магазини, товари, - розповідає Єва.

Вочевидь, це і врятувало чотирьох друзів, бо рашистська ракета влучила саме у магазин «Комфі». За словами дівчини, Назар чув вибух, а от вона сама нічого не пам’ятає:

- Якось у мить вимкнулося світло, мабуть, я втратила свідомість. Люди казали, що дуже сильно було чути вибух, але я нічого не чула. Мій хлопець каже, що був сильний гуркіт. Потім все почало обвалюватися, битися вітрини, летіти товар… Коли я прийшла до тями, піднялася сильна пилюка. Ми думали, що не зможемо дихати, тому що час плине, виходу знайти не можемо, всі люди у паніці.

На щастя, друзі Єви та її хлопець вижили. У завісі пилу вони побачили світло, і пішли у його напрямку, довелося перелізти через розбиту вітрину. Але головний вихід з ТЦ був завалений. Друзям вдалося вибратися через приміщення аптеки.

- Людей я не бачила, але чула. Чула, як люди кричать, шукають своїх дітей. Ми побачили поряд розбиту аптеку. Вибігли через аптеку і бігли, не озираючись. Під час вибуху моє взуття злетіло, тому я бігла по розбитому склу, у мене порізані ноги. Коли ми вибігли, за нами почали бігти інші люди, - згадує дівчина.

Батьки Єви забрали молодих людей і відвезли до лікарні. Спочатку вони прибули до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», але там було багато важко поранених людей.

- Нас попросили, якщо є можливість, їхати до іншої лікарні. Бо люди стоять та лежать просто у коридорі, хірургічне відділення забите. Ми поїхали до четвертої поліклініки і звернулися до хірурга, він зробив все, що треба.

З ніг Єви хірург дістав уламки скла, у ранах була інфекція. Порізи лікар не зашивав, зараз вони загоюються самі. Є вірогідність того, що не всі уламки скла дістали, рани можуть гноїтися, тоді треба буде робити операцію. Тому ні Єві, ні її другу не зашивали поранення.

Назар отримав компресійний перелом ребер, у Дмитра – порізи на коліні, а у Ілони – травма руки.

- На душі дуже важко, - зізнається Єва, - навіть дивлячись на ці квіти, які люди приносять (до «Амстора» – ред.), розумієш, що ти живий, а хтось – ні. Треба цінувати життя і не нехтувати тривогами. Це для нас дуже великий урок! Тепер ми завжди ходимо під час тривоги до укриття.

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Автор: Катерина Турубара Відео: Артем Коваленко
Теги: Амстор интервью ракетний удар
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