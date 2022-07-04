Міжміські маршрутки служб 15-56 та 15-58 не відправлятимуться від Billa

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 1 152

Міжміські маршрутки служб 15-56 та 15-58 не відправлятимуться від колишнього супермаркету Billa (вочевидь через близькість стратегічного об'єкта – Крюківського мосту), куди вони «перебралися» після ракетного удару по ТЦ «Амстор». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від диспетчерів цих служб.

Тож тепер автобуси 15-58 частково стартуватимуть з району біля меморіалу «Вічно живим», частково – з парковки біля залізничного вокзалу та інших точок. За словами диспетчера, маршрути розділили та розвели у різні куточки міста, щоб не створювати великого скупчення людей в одному місці. Що стосується транспорту 15-56, то він їхатиме від залізничного вокзалу.

Проте ці точки відправлення – не остаточні і можуть змінюватися навіть найближчими днями. Тому, коли диспетчери приймають заявки, вони уточнюватимуть клієнтам, де саме йтиме посадка на автобус.