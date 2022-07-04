На Полтавщині 16-річний хлопець на Suzuki Bandit збив пенсіонерку

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2 липня близько 19.20 на проспекті Володимирському в Лубнах 16-річний хлопець на мотоциклі Suzuki Bandit збив 78-річну пенсіонерку. Про це повідомляє Лубенський районний відділ поліції.

Жінку з травмами ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.