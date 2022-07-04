6 липня Кременчук попрощається з 27-річним працівником ТЦ «Амстор» Євгенієм Грицаєм

6 липня Кременчук попрощається з 27-річним працівником магазину «Комфі», що розташовувався у зруйнованому рашистами ТЦ «Амстор», Євгенієм Грицаєм. Про те, що Євгеній загинув від ракетного удару, у фейсбуці повідомила мама хлопця Оксана Грицай.

Нагадаємо, мати Євгенія Оксана Грицай та його дружина Сабіна до останнього сподівалися, що хлопець живий, він вважався зниклим безвісти.

Як страшно казати був. Але від того чорного дня це – моя реальність. Мій синочок був дуже світлою та благородною людиною. Любив життя, свою родину та свій рід, молоду дружину, друзів, товаришів, клієнтів.

Женя хотів досягти родинного та кар’єрного благополуччя, але цього йому не дали здійснити прокляті орки. В одну мить ці нелюди перекреслили плани його та інших родин на щасливе життя.

Біль на маленькі шматочки роздирає моє любляче материнське серце. Ніколи не пробачу! - написала Оксана Грицай у фейбуці.