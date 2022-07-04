Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук

6 липня Кременчук попрощається з 27-річним працівником ТЦ «Амстор» Євгенієм Грицаєм

Сьогодні, 20:08 Переглядів: 417

 

Відспівування пройде у Свято-Миколаївському соборі о 12.00

6 липня Кременчук попрощається з 27-річним працівником магазину «Комфі», що розташовувався у зруйнованому рашистами ТЦ «Амстор», Євгенієм Грицаєм. Про те, що Євгеній загинув від ракетного удару, у фейсбуці повідомила мама хлопця Оксана Грицай.

Нагадаємо, мати Євгенія Оксана Грицай та його дружина Сабіна до останнього сподівалися, що хлопець живий, він вважався зниклим безвісти.

Як страшно казати був. Але від того чорного дня це – моя реальність. Мій синочок був дуже світлою та благородною людиною. Любив життя, свою родину та свій рід, молоду дружину, друзів, товаришів, клієнтів.

Женя хотів досягти родинного та кар’єрного благополуччя, але цього йому не дали здійснити прокляті орки. В одну мить ці нелюди перекреслили плани його та інших родин на щасливе життя.

Біль на маленькі шматочки роздирає моє любляче материнське серце. Ніколи не пробачу! - написала Оксана Грицай у фейбуці.

Відспівування пройде у Свято-Миколаївському соборі о 12.00, потім Євгенія поховають на Свіштовському цвинтарі.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: Амстор поховання прощание ракетний удар загинув
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх