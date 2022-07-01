«Цього дня він не повинен був працювати»: наша колега розшукує сина, що зник після трагедії в «Амсторі»

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 1 290

Євген Грицай вважається безвісти зниклим, але його мати - і ми - віримо у диво

Спеціалістка управління інформаційних комунікації, наша колега з пресслужби Кременчуцької міськради Оксана Грицай розшукує свого сина, Євгена. Він - співробітник магазину Comfy, працював у день трагедії 27 червня. Станом на сьогодні він вважається зниклим безвісти.

Того дня він не мав працювати, мав вихідний, але його викликали на роботу...

Про своє горе вона розповіла «Настоящему времени»





Оксано, тримайся! Всі колеги - разом із тобою! Ми віримо і сподіваємось!