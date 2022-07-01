Кременчук отримав листи-співчуття з Литви, Польщі, Італії, Болгарії та Ізраїлю

До Кременчука надходять листи з різних країн, у яких висловлені щирі слова співчуття родинам загиблих та всій кременчуцькій громаді через трагедія 27 червня. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, листи надійшли з Польщі, Литви, .
зазначає Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.
Щирі слова співчуття нашому місту висловив також Генеральний Консул Генерального Консульства Литви в Алмати Гвідас Керусаускас.
Від імені громади литовського міста-побратима Алітус до міського голови Віталія Малецького і всіх кременчужан звернувся його мер Неріус Цесюліс. У листі, зокрема, йдеться:
Почесний Консул України в Бидгощі Кшиштов Сікора також не залишися осторонь трагедії, що стался в нашому місті.
У своєму листі до міського голови Кременчука він зазначає: «
Лист зі щирими співчуттями надійшов до Кременчука і від ректора Університету Економіки в Бидгощі Марека Хамоти.
Від імені громади болгарського міста-побратима Свищова до міського голови Кременчука та всіх містян звернувся кмет міста пан Генчо Генчев. Він висловив щирі слова співчуття від себе особисто та всіх жителів громади Свіщова у зв'язку із загибеллю невинних громадян Кременчука під час атаки на торговельний центр. Генчо Генчев зазначив, що вони разом з нами скорблять за жертвами терористичної атаки та моляться за одужання постраждалих.
Кременчук отримав щирі співчуття і від керівництва жителів ізраїльського міста Ришон-ле-Цион.
- говориться в листі заступника мера Ришон-ле-Циона Максима Бабицького.
Від Італійської торгової палати України щирі слова співчуття Кременчуку, міському голові Кременчука Віталію Малецькому надіслав її Президент пан Ренато Вальтер Тоні. Він, зокрема, зазначив, що Італійська торгова палата України, як і вся італійська спільнота, засуджують цю та будь-яку іншу атаку проти людства та висловив підтримку Україні.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер