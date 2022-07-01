Кременчук отримав листи-співчуття з Литви, Польщі, Італії, Болгарії та Ізраїлю

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 420

До Кременчука надходять листи з різних країн, у яких висловлені щирі слова співчуття родинам загиблих та всій кременчуцькій громаді через трагедія 27 червня. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, листи надійшли з Польщі, Литви, .

«Шокований атакою росії проти торговельного центру у Кременчуці. Це військовий злочин, за який росія має понести відповідальність. Посольство Литви вшановує пам’ять загиблих і зичить якнайшвидшого одужання пораненим. Висловлюємо щирі співчуття членам сімей загиблих, жителям Кременчука та усім громадянам України», - зазначає Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.

Щирі слова співчуття нашому місту висловив також Генеральний Консул Генерального Консульства Литви в Алмати Гвідас Керусаускас.

Від імені громади литовського міста-побратима Алітус до міського голови Віталія Малецького і всіх кременчужан звернувся його мер Неріус Цесюліс. У листі, зокрема, йдеться:

«Брати, жителі міста Кременчука! Ми вражені трагедією, коли росія обстріляла ракетами безвинних людей прямо у торговому центрі. Глибоко співчуваємо Вам і близьким загиблих – завданий біль ніхто не полегшить, а напад відкрив у місті невиліковну рану. и хочемо думками і молитвами передати вам силу жителів м. Алітус. Ми хочемо запевнити, що завжди будемо допомагати м. Кременчук та його жителям. Ми відкриємо двері наших будинків, поділимося тим, що в нас є, і допоможемо, чим зможемо – ви не одні! Слава Україні!»





Почесний Консул України в Бидгощі Кшиштов Сікора також не залишися осторонь трагедії, що стался в нашому місті.

У своєму листі до міського голови Кременчука він зазначає: «

Ми дуже добре знаємо Кременчук як партнерське місто Бидгоща. Вкотре хочемо сказати, що ми разом. Як Почесне Консульство України, намагаємося підтримувати українців, які зараз перебувають за кордоном, далеко від дому. При першій можливості направляємо свою підтримку в Україну, в тому числі і Кременчук. Все, що відбувається у наших друзів, переживаємо разом. Висловлюємо глибокі співчуття містянам. Стійкості і сил пережити наслідки цих цинічних атак росії на мирне місто. Дякуємо всім, хто залучений до акцій допомоги, виконує рятівні роботи, висловлює слова підбадьорення, надсилає підтримку. Ми від усього серця спільно хочемо наблизити мирний час, перемогу України! Тримаймося разом у ці нелегкі часи! З великою повагою до українців».

Лист зі щирими співчуттями надійшов до Кременчука і від ректора Університету Економіки в Бидгощі Марека Хамоти.

Від імені громади болгарського міста-побратима Свищова до міського голови Кременчука та всіх містян звернувся кмет міста пан Генчо Генчев. Він висловив щирі слова співчуття від себе особисто та всіх жителів громади Свіщова у зв'язку із загибеллю невинних громадян Кременчука під час атаки на торговельний центр. Генчо Генчев зазначив, що вони разом з нами скорблять за жертвами терористичної атаки та моляться за одужання постраждалих.

Кременчук отримав щирі співчуття і від керівництва жителів ізраїльського міста Ришон-ле-Цион.

«Ми розділяємо біль українського народу і молимося за те, щоб цей жах скоріше заккінчився»,

- говориться в листі заступника мера Ришон-ле-Циона Максима Бабицького.

Від Італійської торгової палати України щирі слова співчуття Кременчуку, міському голові Кременчука Віталію Малецькому надіслав її Президент пан Ренато Вальтер Тоні. Він, зокрема, зазначив, що Італійська торгова палата України, як і вся італійська спільнота, засуджують цю та будь-яку іншу атаку проти людства та висловив підтримку Україні.