Хтось і досі набирає абонента в надії: презентували пісню присвячену обстрілу «Амстору»

Від чиєїсь злоби Кременчук в жалобі, його серце плаче
Кременчужанка Віта Татарінова презенувала пісню «Небо плаче», яка присвячена обстрілу Кременчука та загибелі мирних мешканців.
- Моє серце плаче з моїм містом, яке пережило військовий злочин рашистів. Небо все бачить! - написала Віта.
Всю біль, яку переживала жінка разом з іншими кременчужанами, Віта виклала у словах. Буквально за вечір та ніч жінка писала рядки. А з ранку зрозуміла, що пісня має служити людям.
- Розділилося наше життя на до і після. І на серці лише сумна жалібна пісня. Під уламками тут захоронені мрії. А хтось знов набира абонента в надії... абонента в надії, - йдеться в пісні.
Автор: Альона Душенко
Відео: Віта Татарінова Music Family
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