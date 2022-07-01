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Хтось і досі набирає абонента в надії: презентували пісню присвячену обстрілу «Амстору»

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 1 565

 

Від чиєїсь злоби Кременчук в жалобі, його серце плаче 

Кременчужанка Віта Татарінова презенувала пісню «Небо плаче», яка присвячена обстрілу Кременчука та загибелі мирних мешканців. 

- Моє серце плаче з моїм містом, яке пережило військовий злочин рашистів. Небо все бачить! - написала Віта. 

Всю біль, яку переживала жінка разом з іншими кременчужанами, Віта виклала у словах. Буквально за вечір та ніч жінка писала рядки. А з ранку зрозуміла, що пісня має служити людям. 

- Розділилося наше життя на до і після. І на серці лише сумна жалібна пісня. Під уламками тут захоронені мрії. А хтось знов набира абонента в надії... абонента в надії, - йдеться в пісні.  

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Автор: Альона Душенко Відео: Віта Татарінова Music Family
Теги: Амстор пісня ракетний обстріл
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