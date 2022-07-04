На Полтавщині 13-річна дівчина не повернулася з прогулянки додому

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3-го липня близько 18.00 до відділення №2 (м. Кобеляки) місцева мешканка повідомила про зникнення її 13-річної доньки. Про це інформує Полтавське районне управління поліції. Жінка зазначила, що донька не повернулася з прогулянки.

На пошуки дівчини відправили всі наряди місцевої поліції. Через півтори години поліцейські знайшли дитину в одному з районів міста, вона перебувала у свого дідуся.

Дівчина вже вдома. Поліцейські вивчають обставини цієї події.

Поліція Полтавщини закликає громадян суворо дотримуватися заходів безпеки та навчати цих правил дітей. Якщо ви залишаєте домівку, обов’язково повідомте своїм близьким, куди плануєте піти чи поїхати. Особливо це правило стосується неповнолітніх дітей. Батькам же радять обговорити з дітьми порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації, зокрема варіанти, як відновити втрачений зв’язок з близькими (занотувати номери телефонів батьків, вчителів, знайомих тощо). Бережіть себе та своїх близьких!