На Полтавщині у Глобиному внаслідок ДТП на неосвітленій ділянці дороги загинув пішохід

Поліція Полтавщини дає поради пішоходам та водіям, як уникнути таких трагічних ситуацій, а слідчі Кременчуцького районного управління поліції розслідують обставини ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 листопада близько 18.30 у місті Глобине Кременчуцького району. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль Renault, під керуванням 76-річного місцевого мешканця під час руху на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 68-річний чоловік загинув на місці.
За даним фактом слідчим підрозділом Главку обласної поліції під, процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування встановлює причини та обставини ДТП.
Поліція Полтавщини радить пішоходам:
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер