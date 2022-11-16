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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у Глобиному внаслідок ДТП на неосвітленій ділянці дороги загинув пішохід

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 407

 

Поліція Полтавщини дає поради пішоходам та водіям, як уникнути таких трагічних ситуацій, а слідчі Кременчуцького районного управління поліції розслідують обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 листопада близько 18.30 у місті Глобине Кременчуцького району. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль Renault, під керуванням 76-річного місцевого мешканця під час руху на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 68-річний чоловік загинув на місці. 

За даним фактом слідчим підрозділом Главку обласної поліції під, процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування встановлює причини та обставини ДТП.

Поліція Полтавщини радить пішоходам:

  • в умовах сутінків і темряви використовувати світловідбивні елементи, що зроблять вас помітними для водіїв транспортних засобів;
  • мати при собі справний ліхтарик або інше джерело освітлення;
  • обирати безпечний маршрут руху;
  • неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Радимо водіям:

  • вчасно подбати про заміну літніх шин на зимові; 
  • дотримуватися швидкісного режиму; 
  • під час мокрого снігу та ожеледиці уникати різкого гальмування; 
  • під час руху дотримуватися інтервалу, дистанції та правил маневрування; 
  • у разі туману знизити швидкість й збільшити дистанцію;
  • при поганій видимості обирати безпечну швидкість руху, щоб була можливість вчасно зупинитися; 
  • дотримуватися правил проїзду перехресть та залізничних переїздів; 
  • бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів, а також під час появи пішоходів на проїзній частині.
- Якщо раптом ви стали очевидцем правопорушення або потребуєте допомоги, телефонуйте в поліцію за номером 102, - зазначають у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП загиблий Глобине
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