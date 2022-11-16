На Полтавщині у Глобиному внаслідок ДТП на неосвітленій ділянці дороги загинув пішохід

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 407

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 листопада близько 18.30 у місті Глобине Кременчуцького району. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль Renault, під керуванням 76-річного місцевого мешканця під час руху на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 68-річний чоловік загинув на місці.

За даним фактом слідчим підрозділом Главку обласної поліції під, процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування встановлює причини та обставини ДТП.

Поліція Полтавщини радить пішоходам:

в умовах сутінків і темряви використовувати світловідбивні елементи, що зроблять вас помітними для водіїв транспортних засобів;

мати при собі справний ліхтарик або інше джерело освітлення;

обирати безпечний маршрут руху;

неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Радимо водіям:

вчасно подбати про заміну літніх шин на зимові;

дотримуватися швидкісного режиму;

під час мокрого снігу та ожеледиці уникати різкого гальмування;

під час руху дотримуватися інтервалу, дистанції та правил маневрування;

у разі туману знизити швидкість й збільшити дистанцію;

при поганій видимості обирати безпечну швидкість руху, щоб була можливість вчасно зупинитися;

дотримуватися правил проїзду перехресть та залізничних переїздів;

бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів, а також під час появи пішоходів на проїзній частині.

- Якщо раптом ви стали очевидцем правопорушення або потребуєте допомоги, телефонуйте в поліцію за номером 102, - зазначають у повідомленні.