Ситуація на Кременчуччині: пожежа внаслідок ракетного удару, п’яні водії та наркозлодії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 059

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла дуже неспокійно. Російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Одна з із ворожих ракет пошкодила інфраструктурний об’єкт у Кременчуцькому районі. В результаті цього виникла пожежа, яка була локалізована та до ранку погашена рятувальниками ДСНС.

Про це на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

На запитання журналістів щодо нових керівників кременчуцьких підприємств, переданих в оперативне управління Міноборони – ПАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «Укртатнафта», він відповів, що це прерогатива Міністерства оборони України.

— Призначення керівників та порядок їх роботи — це прерогатива Міноборони. Як у міністерстві визначаться, то буде надана інформація, — пояснив Олег Лєднік.

Він також відповів на запитання щодо реорганізації системи управління ДФТГ району.

— Наразі ведуться обговорення та перемовини. З’ясовуються питання, яким чином добровольці будуть залучатися до виконання завдань, система їх забезпечення та інші. Головне, що у складі ДФТГ залишаться тільки патріотично налаштовані та мотивовані люди. І вони мають бути забезпечені усім для виконання поставлених завдань, — зазначив очільник району.

Протягом минулих вихідних на Кременчуччині громадяни 6 разів викликали патрульну поліція для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо одного з них поліцейські склали протокол про скоєння домашнього насильства.

На дорогах району було затримано 3 водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо усіх них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора поліцейські затримали 3-х осіб за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. Відкриті кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).