На Раківці горіла квартира: є постраждалі, серед них — діти (доповнено)

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Рятувальники вже виїхали на місце події

На Раківці, у квартирі на вул. Правобережній, пожежа. Мешканці мікрорайону бачать стовп диму.

У Кременчуцькому управлінні ДСНС повідомили, що рятувальники вже виїхали на місце події.

Очевидці повідомляють, що біля будинку — дві одиниці спецтехніки та карета швидкої.

Деталі обіцяють згодом.

Доповнено:

Загорілася квартира на 2 поверсі. Рятувальники евакуювали під'їзд — близько 10 людей. За попередньою інформацією, у власниці квартири опіки обличчя І ступеня, одну дитину госпіталізували, іншій — медики надають допомогу на місці.

На місці мер Віталій Малецький.

Через пожежу довелося терміново перекривати газопостачання.

Пожежу загасили.

Доповнено о 16.03:

За попередньою інформацією патрульної поліції міста, загоряння виникло внаслідок несправності електричних приладів.