На Раківці, у квартирі на вул. Правобережній, пожежа. Мешканці мікрорайону бачать стовп диму.
У Кременчуцькому управлінні ДСНС повідомили, що рятувальники вже виїхали на місце події.
Очевидці повідомляють, що біля будинку — дві одиниці спецтехніки та карета швидкої.
Деталі обіцяють згодом.
Доповнено:
Загорілася квартира на 2 поверсі. Рятувальники евакуювали під'їзд — близько 10 людей. За попередньою інформацією, у власниці квартири опіки обличчя І ступеня, одну дитину госпіталізували, іншій — медики надають допомогу на місці.
На місці мер Віталій Малецький.
Через пожежу довелося терміново перекривати газопостачання.
Пожежу загасили.
Доповнено о 16.03:
За попередньою інформацією патрульної поліції міста, загоряння виникло внаслідок несправності електричних приладів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер