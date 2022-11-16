«ТелеграфЪ» вітає колег-журналістів з Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 168

Це свято не лише журналістів, а і технічних працівників, — усіх, завдяки кому українці скоро почують по радіо, побачать по телевізору та прочитають в інтернеті два таких жаданих для всіх українців слова: «Україна перемогла!»

16 листопада своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку України. Люди цієї професії не знають звичних для багатьох вихідних і свят, оскільки радіо- та теленовини виходять щодня. Їхня робота є дуже важливою для нашої країни.

98 років тому в українському ефірі вийшла перша радіопрограма. Вона транслювалася з Харкова. З того часу і почали відзначати День працівників радіо. З розширенням сфери зв'язку, свято стало професійним і для телевізійників, а згодом і для працівників інтернет-зв'язку. Це свято не лише журналістів, а і технічних працівників, — усіх, завдяки кому українці скоро почують по радіо, побачать по телевізору та прочитають в інтернеті два таких жаданих для всіх українців слова: «Україна перемогла!».

Вітаємо колег-журналістів з Днем працівників радіо і хочемо побажати завжди налаштовуватися на улюблену хвилю успіху і везіння, ловити частоти щастя і веселощів, вибирати пісні, що піднімають настрій і тонус, слухати хороші новини, цікаві історії та добрі поради.