У Кременчуцькій РВА розповіли про відключення світла та привітали з Днем працівників телебачення

Ранковий брифінг у Кременчуцькій районній військовій адміністрації почався з привітання працівників радіо, телебачення та зв’язку у день їх професійного свята. Керівник РВА Олег Лєднік поздоровив зокрема працівників телебачення в особі головного редактора ТК «Візит» Анни Плаксій, вручивши їй Подяку та букет квітів.
Він зазначив, що цей професійне свято цьогоріч відзначається у дуже складних умовах. Вчора ворог завдав масований ракетний удар по більшості регіонів Україні.
Він додав, що сьогодні у частині Кременчуцького району будуть застосовані аварійні відключення електропостачання, яке торкнеться переважно промислових підприємств.
Він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час її оголошення не знаходитися поблизу об’єктів інфраструктури.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер