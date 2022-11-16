У Кременчуцькій РВА розповіли про відключення світла та привітали з Днем працівників телебачення

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 816

Сьогодні в Україні відзначають професійне свято – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

Ранковий брифінг у Кременчуцькій районній військовій адміністрації почався з привітання працівників радіо, телебачення та зв’язку у день їх професійного свята. Керівник РВА Олег Лєднік поздоровив зокрема працівників телебачення в особі головного редактора ТК «Візит» Анни Плаксій, вручивши їй Подяку та букет квітів.

Він зазначив, що цей професійне свято цьогоріч відзначається у дуже складних умовах. Вчора ворог завдав масований ракетний удар по більшості регіонів Україні.

— Понад 90 ракет були випущені по Україні. Це найбільш масований ракетний удар з дня широкомасштабного вторгнення. Минулий масований удар наносився 10 жовтня 84 ракетами. Нажаль, одна із ворожих ракет пошкодила інфраструктурний об’єкт у Кременчуцькому районі . Пожежа на об’єкті вже погашена рятувальниками ДСНС. Наразі аварійні бригади приступили до ремонтних робіт для відновлення об'єкта, — пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що сьогодні у частині Кременчуцького району будуть застосовані аварійні відключення електропостачання, яке торкнеться переважно промислових підприємств.

Він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час її оголошення не знаходитися поблизу об’єктів інфраструктури.