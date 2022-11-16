На Полтавщину надійшло 6000 доз вакцини від грипу

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Днями Полтавська область отримала 6000 доз вакцини Vaxigrip tetra та 1400 доз вакцини GCFLU. За інформацією Полтавської ОВА, дані вакцини від грипу Міністерство охорони здоров’я одержало в межах гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Вони дозволені до використання в епідемічному сезоні 2022/2023 років.

— Вакцина захищає від всіх штамів грипу, що будуть циркулювати в цьому році. Безоплатні щеплення можуть отримати особи з груп ризику. Передусім, йдеться про медиків, вагітних, людей похилого віку із хронічними захворюваннями. Це важливо, адже грип може мати важкий перебіг та спричинити серйозні укладення: пневмонію, отити, синусити, менінгіт та взагалі призвести до смерті, — наголосив заступник міністра — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Щеплення від грипу не входить до Національного календаря, а отже, не є безоплатним. Проте мають можливість щепитися безкоштовно особи з груп ризику. На сектор безпеки, зокрема військовим, розподілили майже 56 тисяч доз.

На комерційний ринок цьогоріч має надійти майже 150 тисяч вакцини від грипу, частина з них вже є аптечній мережі та доступна для громадян.

Щеплення від грипу рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет формується через 7-14 днів.