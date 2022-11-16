На Полтавщину надійшло 6000 доз вакцини від грипу

Днями Полтавська область отримала 6000 доз вакцини Vaxigrip tetra та 1400 доз вакцини GCFLU. За інформацією Полтавської ОВА, дані вакцини від грипу Міністерство охорони здоров’я одержало в межах гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Вони дозволені до використання в епідемічному сезоні 2022/2023 років.
Щеплення від грипу не входить до Національного календаря, а отже, не є безоплатним. Проте мають можливість щепитися безкоштовно особи з груп ризику. На сектор безпеки, зокрема військовим, розподілили майже 56 тисяч доз.
На комерційний ринок цьогоріч має надійти майже 150 тисяч вакцини від грипу, частина з них вже є аптечній мережі та доступна для громадян.
Щеплення від грипу рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет формується через 7-14 днів.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер