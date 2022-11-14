В Україні почалась циркуляція вірусів грипу

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З 31 жовтня до 6 листопада 2022 року в Україні на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіла 90 941 людина, з яких 42 049 – діти віком до 17 років (46,2%). Загалом за цей тиждень перехворіло 1,3% населення країни.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Інтенсивний показник захворюваності — 221,8 на 100 тис. населення. Він менший за епідемічний поріг, розрахований для України, та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Найбільша інтенсивність епідемічного процесу — у центральній та західній частинах України.

За звітний тиждень проти грипу вакцинувалися 5 294 людини. З початку епідсезону проти грипу вакцинувалися 8 683 людини, зокрема 4 054 — із груп медичного та епідемічного ризиків.

Протягом 44-го тижня 2022 року зареєстрували 178 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ). Захворюваність серед дорослого населення становила 328,4 на 100 тис., серед дітей віком до 17 років — 398,6 на 100 тис.

З початку епідсезону з-поміж 887 пацієнтів із ГПЗ лабораторно обстежено 145 (16.3%) людей, з яких у 50 випадках (34.5%) отримано позитивні результати на вірус SARS-CoV-2, риновіруси, метапневмовіруси та інші віруси респіраторної групи інфекцій.

Також упродовж звітного тижня зареєстрували 137 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), з яких 24 — діти віком до 17 років (17,5%). Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 3,6%.

З початку епідемічного сезону з-поміж 733 пацієнтів із ТГРІ лабораторно обстежено 125 (17.1%) громадян, з яких отримано 48 позитивних результатів на вірус SARS-CoV-2, вірус грипу А (H1) pdm09, аденовіруси, RS-віруси та інші віруси респіраторної групи інфекцій (38,4%).

У Кременчуцькому РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» нагадали, що найкраща профілактика грипу — це вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

— Завдяки активній співпраці ЦГЗ, МОЗ і міжнародних партнерів вдалося отримати як гуманітарну допомогу 163 тис. доз вакцин Ваксігрип проти грипу, а також 30 тис. доз ДжіСі Флю від міжнародного проєкту PIVI для безоплатного щеплення медичних працівників та військових. Ці вакцини вже розподілені між усіма областями України, — розповів Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

За його словами, вже зараз на приватному ринку в аптеках українці можуть придбати такі вакцини:

ДжіСі Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent), Корея — 32,2 тис. доз;

Ваксігрип тетра (Vaxigrip tetra), Франція — 50 тис. доз.

Проте інтернет-моніторинг наявності цих вакцин у кременчуцьких аптеках показав, що на сьогодні їх у наявності немає. Проте у деяких аптеках є можливість замовити з доставкою.

Раніше ми писали про те, хто з кременчужан може першочергово отримати безоплатну вакцину від грипу.