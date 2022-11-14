Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Кременчук, Здоров'я

В Україні почалась циркуляція вірусів грипу

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 207

 

Вакцинація запорука здоров’я

З 31 жовтня до 6 листопада 2022 року в Україні на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіла 90 941 людина, з яких 42 049 – діти віком до 17 років (46,2%). Загалом за цей тиждень перехворіло 1,3% населення країни.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Інтенсивний показник захворюваності — 221,8 на 100 тис. населення. Він менший за епідемічний поріг, розрахований для України, та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Найбільша інтенсивність епідемічного процесу — у центральній та західній частинах України.

За звітний тиждень проти грипу вакцинувалися 5 294 людини. З початку епідсезону проти грипу вакцинувалися 8 683 людини, зокрема 4 054 — із груп медичного та епідемічного ризиків.

Протягом 44-го тижня 2022 року зареєстрували 178 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ). Захворюваність серед дорослого населення становила 328,4 на 100 тис., серед дітей віком до 17 років — 398,6 на 100 тис.

З початку епідсезону з-поміж 887 пацієнтів із ГПЗ лабораторно обстежено 145 (16.3%) людей, з яких у 50 випадках (34.5%) отримано позитивні результати на вірус SARS-CoV-2, риновіруси, метапневмовіруси та інші віруси респіраторної групи інфекцій.

Також упродовж звітного тижня зареєстрували 137 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), з яких 24 — діти віком до 17 років (17,5%). Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 3,6%.

З початку епідемічного сезону з-поміж 733 пацієнтів із ТГРІ лабораторно обстежено 125 (17.1%) громадян, з яких отримано 48 позитивних результатів на вірус SARS-CoV-2, вірус грипу А (H1) pdm09, аденовіруси, RS-віруси та інші віруси респіраторної групи інфекцій (38,4%).

У Кременчуцькому РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» нагадали, що найкраща профілактика грипу — це вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

— Завдяки активній співпраці ЦГЗ, МОЗ і міжнародних партнерів вдалося отримати як гуманітарну допомогу 163 тис. доз вакцин Ваксігрип проти грипу, а також 30 тис. доз ДжіСі Флю від міжнародного проєкту PIVI для безоплатного щеплення медичних працівників та військових. Ці вакцини вже розподілені між усіма областями України, — розповів Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

За його словами, вже зараз на приватному ринку в аптеках українці можуть придбати такі вакцини:

  • ДжіСі Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent), Корея — 32,2 тис. доз;
  • Ваксігрип тетра (Vaxigrip tetra), Франція — 50 тис. доз.

Проте інтернет-моніторинг наявності цих вакцин у кременчуцьких аптеках показав, що на сьогодні їх у наявності немає. Проте у деяких аптеках є можливість замовити з доставкою.

 

 

Раніше ми писали про те, хто з кременчужан може першочергово отримати безоплатну вакцину від грипу.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: грип вакцинація ДжіСі Флю Ваксігрип тетра вакцина гуманітарна допомога Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 45 від 10 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх