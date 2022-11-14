На Полтавщині знайшли обгорілі тіла подружжя

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12 листопада близько 23.40 до сектору поліцейської діяльності №2 (смт Чорнухи) надійшло повідомлення від медиків про пожежу у приватному будинку в селі Піски-Удайські Чорнухинської тергромади.

За інформацією Лубенського райвідділу поліції, у ході гасіння займання слідчо-оперативна група поліції Чорнухинщини спільно з рятувальниками знайшли у будинку обгорілі тіла двох людей. Слідчі встановили, що загиблими є мешканці цього домогосподарства – 75-річний чоловік та 68-річна жінка. Для встановлення точної причини смерті тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу.

Наразі спеціалісти з’ясовують причину пожежі. За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовує слідство.