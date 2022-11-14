Кременчук отримав гуманітарний вантаж від львівських партнерів

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14 листопада до Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж зі Львова. Про це мер Віталій Малецький повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Це засоби гігієни, медичний одяг, маски, багато дитячих підгузків, аптечки, теплий одяг та ковдри. А також харчові продукти, які відразу передадуть на кухні, де щодня годують до 1000 переселенців.

Цей гуманітарний вантаж важливий для підготовки до важкої зими. Отримане допоможе забезпечити побут та харчування переселенців.