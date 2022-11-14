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Кременчук

Кременчук отримав гуманітарний вантаж від львівських партнерів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 228

 

Допомога надійшла сьогодні, 14 листопада

14 листопада до Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж зі Львова. Про це мер Віталій Малецький повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Це засоби гігієни, медичний одяг, маски, багато дитячих підгузків, аптечки, теплий одяг та ковдри. А також харчові продукти, які відразу передадуть на кухні, де щодня годують до 1000 переселенців.

Цей гуманітарний вантаж важливий для підготовки до важкої зими. Отримане допоможе забезпечити побут та харчування переселенців.

Щиро вдячний за надану допомогу начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, його заступнику Юрію Холоду, раднику з питань гумдопомоги Олексію Шевчуку, а також Юрію Соболю та Володимиру Полуситку. Це вже не перша допомога від наших львівських друзів, ми дуже це цінуємо! - написав міський голова.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гуманітана допомога Львів продукти
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