Комітет арбітрів УАФ визнав, що пенальті в матчі «Кремінь»- «Полтава» був призначений помилково

Комітет арбітрів УАФ пояснив, чому на 12 хвилині матчу 12 туру Першої ліги «Кремінь» — «Полтава» (4:3) був призначений пенальті у ворота полтавського клубу.

— Нападник команди «Кремінь» № 21 (Данило Фальковський - ред.) вривається у штрафний майданчик команди «Полтава», де сам шукає контакту з ногою чи тілом захисника, який усіма своїми рухами намагається уникати контакту чи торкатися нападника.

Нападник сам ініціює легкий контакт із захисником та, демонстративно стрибаючи, падає на газон і симулює порушення проти нього в явний та очевидний спосіб, — сказано в роз’ясненні комітету арбітрів УАФ.