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Комітет арбітрів УАФ визнав, що пенальті в матчі «Кремінь»- «Полтава» був призначений помилково

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 255

 

Матч відбувся 11 листопада на стадіоні Кремінь-Арена

Комітет арбітрів УАФ пояснив, чому на 12 хвилині матчу 12 туру Першої ліги «Кремінь» — «Полтава» (4:3) був призначений пенальті у ворота полтавського клубу. 

— Нападник команди «Кремінь» № 21 (Данило Фальковський - ред.) вривається у штрафний майданчик команди «Полтава», де сам шукає контакту з ногою чи тілом захисника, який усіма своїми рухами намагається уникати контакту чи торкатися нападника.

Нападник сам ініціює легкий контакт із захисником та, демонстративно стрибаючи, падає на газон і симулює порушення проти нього в явний та очевидний спосіб, — сказано в роз’ясненні комітету арбітрів УАФ.

У матчі з 7 голами «Кремінь» переміг «Полтаву»
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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