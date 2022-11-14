Усі спортивні споруди обласного підпорядкування Полтавщини внесли до електронного реєстру

На Полтавщині цифровізували 100% обласних спортивних споруд. Усі дані внесені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Наступним кроком буде відцифрування споруд місцевого значення. Це дасть змогу громадянам отримати всю інформацію про спортивні споруди у своїх громадах, послуги, які там надають, графік роботи, контактні дані та доступність закладу для осіб з інвалідністю.
За словами заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігоря Панченка, внесення даних у реєстр відбувається у два етапи:
Інформацію про дитячо-юнацькі спортивні школи вже внесли Полтавська, Кременчуцька, Гребінківська, Котелевська, Горішньоплавнівська та Лубенська територіальні громади. А Піщанська громада внесла всі найменування.
Раніше ми писали, що в усіх комунальних медзакладах Полтавщини запрацювала Дія.QR.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер