Усі спортивні споруди обласного підпорядкування Полтавщини внесли до електронного реєстру

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На Полтавщині цифровізували 100% обласних спортивних споруд. Усі дані внесені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Наступним кроком буде відцифрування споруд місцевого значення. Це дасть змогу громадянам отримати всю інформацію про спортивні споруди у своїх громадах, послуги, які там надають, графік роботи, контактні дані та доступність закладу для осіб з інвалідністю.

За словами заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігоря Панченка, внесення даних у реєстр відбувається у два етапи:

відцифрування об’єктів обласного підпорядкування;

відцифрування споруд місцевого значення.

— Перший пункт ми виконали на 100% і наразі перейшли до виконання другого. Ще маємо відцифрувати понад 3 200 спортивних споруд. Нам є над чим працювати. Тому звертаю увагу представників територіальних громад: активізуйте роботу в цьому напрямі, — заявив заступник начальника Полтавської ОВА.

Інформацію про дитячо-юнацькі спортивні школи вже внесли Полтавська, Кременчуцька, Гребінківська, Котелевська, Горішньоплавнівська та Лубенська територіальні громади. А Піщанська громада внесла всі найменування.

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