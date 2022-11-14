Оперативна ситуація на Кременчуччині: домашнє насильство, 12 п’яних водіїв та уламки ракети

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 416

Минулі вихідні у Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів не зафіксовано.

Про це на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Лунали повітряні тривоги, але «прильотів» не було. Громади готуються до зимового періоду — і це не тільки опалення, а підготовка шляхів, доріг, техніки та бригад до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, — пояснив очільник району.

Протягом минулих вихідних громадяни 7 разів викликали патрульну поліція для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо 5 з них поліцейські склали протоколи про скоєння домашнього насильства.

На дорогах району було затримано 8 водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Ще четверо п’яних водіїв за кермом затримали у п’ятницю. Щодо усіх них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

У суботу поліцейські затримали одну особу за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. Відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Вчора, 13-го листопада, у Кременчуцькому районі поблизу села Василівка знайшли уламки ракети, схожої на С-300. Місце небезпечної знахідки охороняє поліція. Як повідомляє пресслужба ДСНС, їх знищення заплановано на сьогодні.



