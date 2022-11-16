Детективна історія, як вболівальник ХК «Кременчук» пробирався на матчі збірної

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 145

Олег Середа вболівальник хокейного клубу «Кременчук» й наразі працює в Угорщині. Як істинний вболівальник не зміг пропустити ігри улюблених гравців на Меморіалі Шаркозі. На першу гру кременчужанин потрапив без проблем, а ось на матч за «бронзові» нагороди довелося майже детективним способом пройти на гру.

— Сьогодні свято хокею грає збірна України, тому таку подію я вирішив не пропускати!!! А відпрацювавши в суботу до 14, вирішив з товаришем з Полтави поїхати на матч Україна — Словенія. То поїхали за маршрутом Дендьеж — Будапешт до початку гри. Це перший мій міжнародний матч з хокею в фанатській практиці. Раніше був тільки ХК «Кременчук».

Хлопці віддавали всі сили, але видно було що Словенія домінувала другий та третій періоди. Тому хлопці перехопили ініціативу та зрівняли рахунок.

— Чи багато було наших вболівальників?

— Багато українців, які прийшли підтримати збірну і це приємно насамперед хлопцям які виходять на лід під прапором України.

— Відрізняється атмосфера у Кременчуці та закордоном?

— У Кременчуці найкращі фанати й підтримка в нас супер!!! А тут на трибунах більш спокійна атмосфера!!! Україна!!!Україна!!! І практично всі мовчать, одні ми з Сашкою кричали практично. За Кременчук, за наше рідне місто!!! Не вистачало мого барабана, а то б було ще більш гаряче!

— Наразі ігри проходять без глядачів. Чи важливо щоб вболівальники були на іграх?

— Так, важливо, в першу чергу, щоб була підтримка вболівальників в цей нелегкий час. Бо вболівальники, то частина гри! Гравцям приємно грати за нашої підтримки й нам віддача в тому, що залітають голи в ворота наших суперників.

— З ким вдалося поспілкуватися після гри?

— Вдалося поспілкуватися особисто з тренерським штабом. Також в з Всеволодом Толстушком особисто. Приємна зустріч з гравцем який багато років віддав ХК «Кременчук», а зараз виступає в чемпіонаті Угорщини.

Поспілкувалися за Угорщину, бо він тут грає, а я тут працюю. Про його нову команду і місто як далеко воно від столиці. Та про Кременчук, про наше рідне місто! Бо ХК «Кременчук» назавжди в наших серцях.

На матч з Угорщиною Олег тричі намагався пройти на гру, проте завдяки підтримці вболівальникам збірної Угорщини вдалося потрапити на матч. А після гри з Угорщиною сфотографуватися з Майклом Кінаном (канадським хокейним тренером).