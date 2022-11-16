СБУ розслідує вчорашній ракетний обстріл критичної інфраструктури під Кременчуком

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Управління Служби безпеки України в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрили по факту ракетного обстрілу об'єкта критичної інфраструктури під Кременчуком. Про це поінформувала Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, вчора, 15 листопада, збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по території Кременчуцького району та пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та рятувальники. Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, до ранку загасили.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).