У Кременчуці з'явиться вулиця Нескорених та Святослава Хороброго

16 листопада члени комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади проголосували за нові назви 30 вулиць нашого міста, які підпали під дерусифікацію у 4 чергу. Засідання відбулося в онлайн режимі, оскільки вчора члени комісії не змогли провести засідання через масований обстріл російськими військами.
Цьому передувало громадське голосування, під час якого містяни віддали 3061 голос – 1723 онлайн, 1338 письмово.
Якщо голоси членів комісії розподілялися порівну, то на розгляд депутатів виносили два варіанти нової назви, на сесії Кременчуцької міськради вони оберуть один з них.
Тепер проєкт рішення, який надасть комісія, мають затвердити депутати на сесії міської ради. Далі ви побачите перелік вулиць з двома стовпчиками – старою і новою назвою відповідно.
Провулок Ушинського вирішили прибрати зі списку перейменування.
Наступний етап голосування розпочнеться з 21 листопада до 11 грудня.
|
№
|
Стара назва
|
Нова назва
|
1
|
вулиця Пугачова
|
вулиця Нескорених
|
2
|
провулок Пугачова
|
провулок Августина Волошина
|
3
|
проїзд Пугачова
|
проїзд Тараса Трасила
|
4
|
бульвар Пушкіна
|
бульвар Українського Відродження
|
5
|
вулиця Рилєєва
|
вулиця Дніпрової Чайки
|
6
|
провулок Рилєєва
|
провулок Святослава Хороброго
|
7
|
вулиця Ріхарда Зорге
|
вулиця Ґарета Джонса
|
8
|
вулиця Ростовська
|
вулиця Віталія Базилевського
|
9
|
провулок Сергія Єсеніна
|
провулок Дмитра Вишнивецького
|
10
|
вулиця Сєдова
|
вулиця Архітектора Сергеєва
вулиця Михайла Бойчука
|
11
|
провулок Сєдова
|
провулок Олексія Бутовського
|
12
|
проїзд Сєдова
|
проїзд Григоровича-Барського
|
13
|
вулиця Сєрова
|
вулиця Мане-Каца
|
14
|
вулиця Сидора Ковпака
|
вулиця Адмірала Остроградського
|
15
|
провулок Ковпака (с. Мала Кохнівка)
|
вулиця Петра Дорошенка
|
16
|
вулиця Софії Перовської
|
вулиця Ніни Строкатої
|
17
|
провулок Станіславського
|
провулок Леся Курбаса
|
18
|
тупик Степана Разіна
|
тупик Данила Апостола
|
19
|
вулиця Суворова
|
вулиця Максима Кривоноса
|
20
|
провулок Суворова
|
провулок Марії Примаченко
|
21
|
вулиця Сурикова
|
вулиця Івана Дзюби
|
22
|
вулиця Тімірязєва
|
вулиця Петра Прокоповича
|
23
|
вулиця Трьох Космонавтів
|
вулиця Василя Сліпака
|
24
|
провулок Тургенєва
|
провулок Івана Підкови
|
25
|
провулок Уляни Громової
|
провулок Алли Горської
|
26
|
вулиця Цимлянська
|
вулиця Братів Тютюнників
|
27
|
вулиця Цілиноградська
|
вулиця Горліс-Горського
|
28
|
вулиця Ціолковського
|
вулиця Миколи Татарулі
|
29
|
провулок Ціолковського
|
провулок Олекси Гірника
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер