У Кременчуці з'явиться вулиця Нескорених та Святослава Хороброго

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

16 листопада члени комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади проголосували за нові назви 30 вулиць нашого міста, які підпали під дерусифікацію у 4 чергу. Засідання відбулося в онлайн режимі, оскільки вчора члени комісії не змогли провести засідання через масований обстріл російськими військами.

Цьому передувало громадське голосування, під час якого містяни віддали 3061 голос – 1723 онлайн, 1338 письмово.

Якщо голоси членів комісії розподілялися порівну, то на розгляд депутатів виносили два варіанти нової назви, на сесії Кременчуцької міськради вони оберуть один з них.

Тепер проєкт рішення, який надасть комісія, мають затвердити депутати на сесії міської ради. Далі ви побачите перелік вулиць з двома стовпчиками – старою і новою назвою відповідно.

Провулок Ушинського вирішили прибрати зі списку перейменування.