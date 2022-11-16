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У Кременчуці з'явиться вулиця Нескорених та Святослава Хороброго

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

 

Комісія з перейменування відбулася в онлайн режимі

16 листопада члени комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади проголосували за нові назви 30 вулиць нашого міста, які підпали під дерусифікацію у 4 чергу. Засідання відбулося в онлайн режимі, оскільки вчора члени комісії не змогли провести засідання через масований обстріл російськими військами.

Цьому передувало громадське голосування, під час якого містяни віддали 3061 голос – 1723 онлайн, 1338 письмово.

Якщо голоси членів комісії розподілялися порівну, то на розгляд депутатів виносили два варіанти нової назви, на сесії Кременчуцької міськради вони оберуть один з них.

Тепер проєкт рішення, який надасть комісія, мають затвердити депутати на сесії міської ради. Далі ви побачите перелік вулиць з двома стовпчиками – старою і новою назвою відповідно.

Провулок Ушинського вирішили прибрати зі списку перейменування.

У Кременчуці провулок Ушинського виключають із списку перейменування

Наступний етап голосування розпочнеться з 21 листопада до 11 грудня. 

Стара назва

Нова назва

1

вулиця Пугачова

вулиця Нескорених

2

провулок Пугачова

провулок Августина Волошина

3

проїзд Пугачова

проїзд Тараса Трасила

4

бульвар Пушкіна

бульвар Українського Відродження

5

вулиця Рилєєва

вулиця Дніпрової Чайки

6

провулок Рилєєва

провулок Святослава Хороброго

7

вулиця Ріхарда Зорге

вулиця Ґарета Джонса

8

вулиця Ростовська

вулиця Віталія Базилевського 

9

провулок Сергія Єсеніна

провулок Дмитра Вишнивецького

10

вулиця Сєдова

вулиця Архітектора Сергеєва

вулиця Михайла Бойчука

11

провулок Сєдова

провулок Олексія Бутовського

12

проїзд Сєдова

проїзд Григоровича-Барського

13

вулиця Сєрова

вулиця Мане-Каца

14

вулиця Сидора Ковпака

вулиця Адмірала Остроградського

15

провулок Ковпака (с. Мала Кохнівка)

вулиця Петра Дорошенка

16

вулиця Софії Перовської

вулиця Ніни Строкатої

17

провулок Станіславського

провулок Леся Курбаса

18

тупик Степана Разіна

тупик Данила Апостола 

19

вулиця Суворова

вулиця Максима Кривоноса

20

провулок Суворова

провулок Марії Примаченко

21

вулиця Сурикова

вулиця Івана Дзюби

22

вулиця Тімірязєва

вулиця Петра Прокоповича

23

вулиця Трьох Космонавтів

вулиця Василя Сліпака

24

провулок Тургенєва

провулок Івана Підкови

25

провулок Уляни Громової

провулок Алли Горської 

26

вулиця Цимлянська

вулиця Братів Тютюнників

27

вулиця Цілиноградська

вулиця Горліс-Горського

28

вулиця Ціолковського

вулиця Миколи Татарулі

29

провулок Ціолковського

провулок Олекси Гірника 
0
Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування вулиці
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