Похолодає та засипле снігом: на Кременчук суне погодний апокаліпсис

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Протягом наступних двох днів погода у місті «зійде з розуму»

17 листопада на Полтавщині (зокрема у Кременчуці) очікуються дощі з переходом наприкінці дня (починаючи із західних районів області) в мокрий сніг та сніг. На ранок 18 листопада утвориться сніговий покрив висотою 3-8 см.

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вдень 17 листопада та протягом доби 18 листопада характер погоди визначатиме активний циклон.

Також синоптики прогнозують зниження температури повітря протягом 18 листопада до -1-6Сº. У п'ятницю, 18 листопада, очікуються пориви вітру 15-17 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, у Кременчуці водіїв просять не залишати автівки на узбіччях доріг – їх можуть евакуювати. Це потрібно для того, щоб дати дорогу снігоприбиральній техніці.