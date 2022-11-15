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У Кременчуці водіїв просять не залишати автівки на узбіччях доріг – їх можуть евакуювати

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 320

 

Патрульні будуть суворо карати таких керманичів

Починаючи з цього тижня, бригади комунальників та снігоприбиральну техніку переводять на зимовий цілодобовий режим роботи. Про це на своїй сторінці у фейсбуці сповістив міський голова Віталій Малецький. Синоптики прогнозують цього тижня мокрий сніг з дощем. Це умови, при яких на дорогах виникає ожеледиця.

— Міському комунальному господарству сьогодні дуже складно. Та як би не було важко, поки будуть сили й засоби, будемо робити все можливе, щоб утримати місто в належному стані.

Звертаюся до всіх, хто управляє багатоквартирними житловими будинками, підготуватися до прибирання снігу та ожеледі. Закріплені за вами території та двори будинків повинні бути безпечними. Проходи до магазинів, аптек, закладів громадського харчування, адмінбудівель, зупинок громадського транспорту мають бути розчищені, щоб люди могли там безперешкодно ходити, — написав мер.

Також він звернувся до водіїв і зауважив, що саме час «перевзути» свої автомобілі, якщо ви цього ще не зробили, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху.

Міський голова попередив, щоб керманичі не залишали свої автомобілі припаркованими на узбіччях міських доріг. Це заважає працювати снігоприбиральній техніці.

— Воєнний час змушує вживати рішучих заходів. Не ображайтеся, якщо залишений на узбіччі ночувати автомобіль комунальні служби евакуюють, — попередив він.

Кожен виїзд снігоприбиральної техніки — це значні витрати ресурсів. Тож щоб прибирання снігу було максимально ефективним, на узбіччях міських доріг не повинно бути припаркованих автомобілів. Патрульні будуть суворо карати порушників.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: прибирання доріг автомобіль сніг
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