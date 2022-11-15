У Кременчуці водіїв просять не залишати автівки на узбіччях доріг – їх можуть евакуювати

— Міському комунальному господарству сьогодні дуже складно. Та як би не було важко, поки будуть сили й засоби, будемо робити все можливе, щоб утримати місто в належному стані.

Звертаюся до всіх, хто управляє багатоквартирними житловими будинками, підготуватися до прибирання снігу та ожеледі. Закріплені за вами території та двори будинків повинні бути безпечними. Проходи до магазинів, аптек, закладів громадського харчування, адмінбудівель, зупинок громадського транспорту мають бути розчищені, щоб люди могли там безперешкодно ходити, — написав мер.