На вихідних у Кременчуці буде тепло, але з наступного тижня очікуємо сніг

На вихідних у Кременчуці буде тепло, але з наступного тижня прийде похолодання. Тож цей вікенд – ідеальний час вирушити на прогулянки.
За інформацією Gismeteo, у суботу та неділю у місті буде хмарно, зате тепло – вдень повітря прогріється до +12°С. Без опадів.
А от уже через тиждень, наступної п'ятниці, очікуємо густий сніг і -3°С. У Кременчук увірветься зима.
Подібний прогноз дає і Sinoptik. Під час вікенду сонце майже не вийде з-за хмар, але дощів не буде. Температурні показники коливатимуться у межах +4...+12°С.
Не відрязняється від «колег» у своїх прогнозах Ventusky, анонсує мінливу хмарність та відсутність дощу у ці вихідні. Швидкість вітру становитиме до 17 км/год. Стовпчики термометрів покажуть від +6°С до +12°С.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер