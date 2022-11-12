На вихідних у Кременчуці буде тепло, але з наступного тижня очікуємо сніг

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 60

На вихідних у Кременчуці буде тепло, але з наступного тижня прийде похолодання. Тож цей вікенд – ідеальний час вирушити на прогулянки.

За інформацією Gismeteo, у суботу та неділю у місті буде хмарно, зате тепло – вдень повітря прогріється до +12°С. Без опадів.

А от уже через тиждень, наступної п'ятниці, очікуємо густий сніг і -3°С. У Кременчук увірветься зима.

Подібний прогноз дає і Sinoptik. Під час вікенду сонце майже не вийде з-за хмар, але дощів не буде. Температурні показники коливатимуться у межах +4...+12°С.

Не відрязняється від «колег» у своїх прогнозах Ventusky, анонсує мінливу хмарність та відсутність дощу у ці вихідні. Швидкість вітру становитиме до 17 км/год. Стовпчики термометрів покажуть від +6°С до +12°С.