Кременчук закуповує пічки-буржуйки

Зі стабілізаційного фонду бюджету Кременчука виділили 2,62 млн гривень на закупівлю пічок-буржуйок тривалого горіння. Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 11 листопада. Документ є у розпорядженні редакції.
Кошти буде освоювати КГЖЕП «Автозаводське».
Цей день настав — «ТелеграфЪ» збирає на окопні буржуйки для ЗСУ
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер