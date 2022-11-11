У Кременчуці малювали котів

Вчора, 22:00 Переглядів: 189

10 листопада у Кременчуці пройшов майстер-клас із котомалювання. Його провела наша колега, кременчуцька журналістка Олена Ліпошко на запрошення громадської організації «Простір ідей». У приміщенні організації на вулиці Софіївській було дуже людяно - спробувати свої сили у наївному мистецтві прийшли діти, а також їхні батьки. Останні, до речі, малювали з не меншим завзяттям. Альона Глазкова, організаторка заходу, тим часом розповіла про жанр наївного мистецтва, до якого, до речі, відносять і геніальну Марію Примаченко. Як людина з художньою освітою Альона запевнила, що «малювати вміють усі», треба лише захотіти та не боятися пробувати.

Тим часом народ озброївся олівцями та фарбами.

Олена Ліпошко розповіла, як вперше створила свою котокартину. Каже, то був день, коли оголосили повний локдаун, і й її перший кіт був у масці. Оскільки чимось треба було себе зайняти, малювала картини по номерах, а фарби, що залишалися, почала переносити на дощечки. Так один за одним і з'являлися картини котів Олени.

— Я ніколи не вміла малювати, не навчалася цьому, — зізнається Олена. — Вони самі створюються.

Мисткиня щедро поділилася своїми навичками та секретами малювання — показала схеми малюнків, аби кожен створив власного кота, розповіла, як «працює» фарба на різних поверхнях, та брати дощечки для майбутніх картин. Особисто допомагала дітлахам малювати, поєднувати фарби. Тож того вечора кожен пішов додому із власною котокартиною.

Олена каже, що не художниця. Втім, нині її картини у стилі наївного мистецтва прикрашають оселі друзів та знайомих. За допомоги волонтерів котокартини продають, а виручені кошти направляють на допомогу ЗСУ.

До речі, картини Олени Ліпошко нині можна побачити у Кременчуцькій галереї. Встигніть подивитись.