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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Директорці агенції на Полтавщині повідомили про підозру у привласненні гуманітарної допомоги

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 57

 

Вартість привласненої в умовах воєнного стану гуманітарної допомоги складає понад 200 тисяч грн

Слідчим управлінням поліції Полтавщини, за оперативного супроводу відділу захисту інтересів суспільства і держави обласного управління поліції та процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, задокументовано факт привласнення гуманітарної допомоги, наданої волонтерами іноземної фундації.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури зазначає, що директорці однієї з агенцій Полтавщини повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану, а також підробленні офіційного документа, що видається установою, та використанні завідомо підробленого офіційного документа (ч. 4 ст. 191,  ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України). 

 

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, директорку підозрюють у приховуванні від уповноважених осіб Полтавської обласної військової адміністрації факту отримання від волонтерів гуманітарного вантажу для вимушених переселенців з Сумської та Харківської областей. Вартість привласненої гуманітарної допомоги складає понад 200 тис. гривень.

— Аби приховати протиправні дії з майном, жінка підробила акти видачі гуманітарної допомоги. Серед товарів, прихованих від обліку: медичне обладнання, продукти, харчування та одяг для дітей, взуття, постільна білизна, засоби гігієни, електронні засоби для вимірювання тиску тощо. Фігурантці повідомлено про підозру у привласненні ввіреного майна, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у підробленні офіційного документа та його використанні. До суду скеровано клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу, — зауважив полковник поліції.

 

Пресслужба прокуратури уточнює, що надалі жінка розпорядилася товарами на власний розсуд та з метою приховування протиправної діяльності підробила акт видачі гуманітарної допомоги одній із військових частин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі до суду направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. ст.191 та ч. 1, 4 ст.358 Кримінального кодексу України, здійснюється Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: прокуратура Полтавщини поліція Полтавщини гуманітарна допомога привласнення воєнний стан
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