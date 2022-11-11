На Кам’янському водосховищі двоє чоловіків «набраконьєрили» риби на 4 млн грн

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На Полтавщині двоє чоловіків «набраконьєрили» риби на 4 млн грн, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

9 листопада близько 14.00 працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини спільно з Державною екологічною інспекцією Центрального округу виявили двох чоловіків, які незаконно ловили рибу на території Кам’янського водосховища, поблизу села Світлогірське Кобеляцької тергромади.

Двоє місцевих мешканців 32 та 48 років на промисловому судні, яке належить одному із риболовецько-сільськогосподарських господарств Полтавщини, за допомогою 16 месинових сіток загальною довжиною близько 1120 метрів незаконно виловили понад 100 кілограмів риби різних видів. За попередньою оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків складає майже 4 мільйони гривень.

Наразі підрозділ дізнання відділення поліції №2 (Кобеляки), за процесуального керівництва Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми – до трьох років обмеження волі.