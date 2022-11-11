Як відреагував Коломойський на відчуження «Укртатнафти»

Ігор Коломойський, що володіє часткою в «Укрнафті» та «Укртатнафті», відмовився коментувати ситуацію навколо компаній, активи яких відчужені у власність держави на період воєнного стану.
Водночас відомо, що він розлютився, коли дізнався про відчуження активів Укрнафти та Укртатанафти, пише Forbes Україна з посиланням на співрозмовника, близького до Коломойського.
За його словами, Коломойський не очікував, що держава забере у нього ці активи.
Високопоставлений співрозмовник видання у Кабміні зазначив, що з початку війни державний Нафтогаз не зміг побудувати з групою Приват ефективну комунікацію, щоб ті допомагали армії пальним.
Він наголосив, що ситуацію має виправити нове керівництво.
Зокрема, в уряді очікують, що новий голова Укрнафти та Укртатнафти Сергій Корецький направить діяльність компаній насамперед на задоволення потреб армії та підвищення рівня їхньої боєздатності, зазначає радниця прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, член Наглядової ради Укрнафти Наталія Бойко.
Нагадаємо, Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») на 43,05% належав державі в особі НАК «Нафтогаз України», решта акцій була поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським. 9 листопада ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. Також співробітники СБУ прийшли в «Укртатнафту» на Кременчуцький НПЗ.
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Слідство підозрює службових осіб групи компаній «Укрнафти» в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років. Напередодні, 8 листопада, стало відомо, хто увійшов до наглядової ради «Укртатнафти»
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер