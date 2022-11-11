116-й бригаді ТрО передали ще зимового одягу за бюджетний кошт

Сьогодні захисникам передали чергову партію теплого одягу, закупленого за кошти обласного бюджету. Ще 400 одиниць. Їх отримають бійці 116-ї бригади ТрО.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
За його словами, разом із сьогоднішньою партією, передали вже 1 300 шт. Планують такі передачі ще найближчим часом.
Нагадуємо, що у Кременчуці готують окопні буржуйки для ЗСУ: залишилося зібрати 15 тисяч гривень.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер