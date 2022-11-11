116-й бригаді ТрО передали ще зимового одягу за бюджетний кошт

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Сьогодні захисникам передали чергову партію теплого одягу, закупленого за кошти обласного бюджету. Ще 400 одиниць. Їх отримають бійці 116-ї бригади ТрО.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

За його словами, разом із сьогоднішньою партією, передали вже 1 300 шт. Планують такі передачі ще найближчим часом.

— Підтримка воїнів — незмінний пріоритет області. Стабільно постачаємо бійцям житлові та санітарні модулі, одяг, буржуйки й іще багато-багато речей, яких вони потребують, — заявив начальник ПОВА.

Нагадуємо, що у Кременчуці готують окопні буржуйки для ЗСУ: залишилося зібрати 15 тисяч гривень.