Залишилося 15 тисяч гривень: як у Кременчуці готують окопні буржуйки для ЗСУ

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 383

Близько 300 чашок кави або 15 тисяч гривень... Саме стільки залишилося зібрати кременчужанам, щоб закрити фінансове питання з виготовлення окопних буржуйок.

«Ембріони буржуйок», — саме так мило називає ініціатор виготовлення мобільних окопних буржуйок Сергій Каптан.

Кременчужанин разом з групою майстрів за короткий час знайшли балони з яких мають виготовити 100 окопних буржуйок. Для виготовлення однієї необхідно 850 грн. балони з яких мають виготовити 100 окопних буржуйок. Для виготовлення однієї необхідно 850 грн. Станом на ранок 11 листопада, необхідно зібрати близько 15 тисяч гривень, щоб закрити питання із зігрівайками.

Посилання на банку.

Військові відзначають, що буржуйки на передовій добре зігрівають.