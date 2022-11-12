11 листопада зареєстрували 15 випадків коронавірусу

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11 листопада у Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків коронавірусу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.

Захворіло 7 жінок віком від 50 до 84 років, 5 чоловіків віком від 32 до 84 років та 3 дитини віком від 4 до 16 років.

Двох ушпиталили, інші лікуються амбулаторно. Наразі в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 21 пацієнт. Одужало 52 пацієнти. Випадків смерті не зареєстровано.

Нагадаємо, сьогодні щеплення від в COVID-19 проводитимуться - з 08.00 до 13.00 за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26;

В наявності вакцини Pfizer, CoronaVac та Janssen.