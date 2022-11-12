Сьогодні на Полтавщині аварійних відключень не планують

Сьогодні, 12 листопада, за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Полтавській області введено графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ), повідомляє Полтаваобленерго.
Переглянути доповнений графік черг відключення - тут. Графік вимкнень черг - тут.
Нагадаємо, що процедура перемикання черг займає певний час - від 20 до 40 хвилин. Спочатку вимикається наступна черга, а лише потім вмикається та, яка була знеструмлена раніше.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер