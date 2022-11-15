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Кременчук, Полтавщина

Підготували план евакуації населення Кременчука та Полтавщини

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 454

 

Інформацію озвучили на апаратній нараді в ОВА

У Полтавській області, зокрема Кременчуці, підготовлено план евакуації населення. Про це повідомили на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації.

За совами керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, варто звернути увагу, що ні сьогодні, ні завтра добровільна чи примусова евакуація не передбачена. Проте військова адміністрація та громади готуються до різних ситуацій.

В умовах війни влада виокремила кілька ситуацій, що можуть стати причинами евакуації з Полтавщини:

  • бойові дії на території області;
  • застосування зброї масового ураження (прийняття рішень залежить від площі ураження, погоди, місцевості, хімічного чи радіаційного ураження);
  • руйнування Кременчуцької ГЕС й затоплення населених пунктів;
  • пошкодження критичної інфраструктури (руйнування системи електропостачання, газопостачання, водопостачання тощо).

Окрема обговорено план дій в разі руйнування Кременчуцької ГЕС. Це призведе до затоплення населених пунктів на 200 000 людей. Тренування на цей випадок в області уже відбулися й завдяки ним визначили недоліки – Кобеляцька, Новосанжарська й Білицька громади не мають місць для розселення людей. Проте розглядають можливість долучити Макухівську та Щербанівську громади.

Також розглядають заходи в разі необхідності евакуації мешканців Харківщини та приймання їх на території нашої області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна евакуація
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