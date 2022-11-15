Підготували план евакуації населення Кременчука та Полтавщини

У Полтавській області, зокрема Кременчуці, підготовлено план евакуації населення. Про це повідомили на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації.
За совами керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, варто звернути увагу, що ні сьогодні, ні завтра добровільна чи примусова евакуація не передбачена. Проте військова адміністрація та громади готуються до різних ситуацій.
В умовах війни влада виокремила кілька ситуацій, що можуть стати причинами евакуації з Полтавщини:
Окрема обговорено план дій в разі руйнування Кременчуцької ГЕС. Це призведе до затоплення населених пунктів на 200 000 людей. Тренування на цей випадок в області уже відбулися й завдяки ним визначили недоліки – Кобеляцька, Новосанжарська й Білицька громади не мають місць для розселення людей. Проте розглядають можливість долучити Макухівську та Щербанівську громади.
Також розглядають заходи в разі необхідності евакуації мешканців Харківщини та приймання їх на території нашої області.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер