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15 годин на кордоні та 1,5 доби в дорозі: Хокеїсти «Кременчука» прибули до Словаччини

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 58

 

Команда розпочне ігри 18 листопада 

Хокеїсти «Кременчука» прибули до Словаччини та встигли провести тренування. Команда Олександра Савицького близько 1,5 доби добиралася до Нітри. Найбільше часу команда пробула на кордоні – аж 15 годин!!! Прибула команда лише сьогодні вночі.

До розташування команди приєдналися частина гравців, які у складі збірної завоювали «бронзові» нагороди на Меморіалі Шаркозі в Угорщині.
Зранку команда у повному складі вийшла на лід та провела перше тренування.

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Публикация от hckremenchuk (@hckremenchuk)


Розташувалася команда у затишному готелі з якого видно, як монтують різдвяну ялинку до свят.
У кременчуцької команди ще є три дні, щоб пройти акліматизацію та прогулятися чудовим містом у Словаччині.

- Дякуємо керівництву хокейного клубу «Нітра» за всебічну допомогу. Ďakujeme vedeniu hokejového klubu «Nitra» za všestrannú pomoc, - йдеться у повідомленні ХК «Кременчук».
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Континентальний кубок
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