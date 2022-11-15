15 годин на кордоні та 1,5 доби в дорозі: Хокеїсти «Кременчука» прибули до Словаччини

Хокеїсти «Кременчука» прибули до Словаччини та встигли провести тренування. Команда Олександра Савицького близько 1,5 доби добиралася до Нітри. Найбільше часу команда пробула на кордоні – аж 15 годин!!! Прибула команда лише сьогодні вночі.
До розташування команди приєдналися частина гравців, які у складі збірної завоювали «бронзові» нагороди на Меморіалі Шаркозі в Угорщині.
Зранку команда у повному складі вийшла на лід та провела перше тренування.
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Розташувалася команда у затишному готелі з якого видно, як монтують різдвяну ялинку до свят.
У кременчуцької команди ще є три дні, щоб пройти акліматизацію та прогулятися чудовим містом у Словаччині.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер