Юні хокеїсти з Кременчука виграли Кубок Київщини-2022

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 160

11-12 листопада на льоду арени «Льодограй» у Богуславі юнаки 2013-2014 років народження розіграли Кубок Київщини, який був приурочений до Дня захисників України та Дня створення козацтва й Української повстанської армії.

Попередньо планувалося, що змагання відбудуться в межах 14 жовтня, але тоді захід довелося перенести через велику загрозу російських авіаударів. Власне, не обійшлося без пауз, пов’язаних із повітряними тривогами й зараз. Проте турнір таки відбувся і переможці визначилися.

За Кубок Київщини-2022 боролися: богуславські «Шершні», дві команди київського «Сокола», столичні «Бульдоги», вінницький «Патріот», дві команди «Кременчука» і дніпровський «Ягуар».

Тренерський склад «Кременчука»: Дмитро Кузьменко й Артем Шаповал.

Склад команди: Павліченко Микита 1, Душевський Семен 14, Савченко Максим 68, Білоус Тимофій 9, Холод Іван 13, Мовчан Дмитро 16, Савченко Степан 12, Бобров Тимофій 55, Трембач Іван 22, Трофименко Олександр 15, Скрипник Богдан.

За підсумками дводенних баталій перемогу здобули хлопці з «Кременчука». Друге місце посіли «Шершні», третє – «Сокіл-2013».

Також організатори визначили найкращих гравців турніру: приз найкращого воротаря отримав Максим Ліщенко з «Патріота», оборонця – Іван Трембач («Кременчук»), нападника – Данило Яковенко з «Шершнів».