На Полтавщині вантажівка КамАЗ наїхала на велосипедистку

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14 листопада близько 15.18 від медиків «швидкої» до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі Миргород-Гаркушинці сталася аварія за участю вантажівки і велосипедистки.

За інформацією Миргородського районного відділу поліції, автомобіль КамАЗ під керуванням 66-річного водія зіткнувся з велосипедом, на якому їхала місцева жінка.

Унаслідок дорожньо-транспортної події 57-річна велосипедистка отримала тілесні ушкодження; її каретою швидкої допомоги доставили до Миргородської лікарні.

За фактом ДТП слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії з’ясовує слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції та спеціалісти-криміналісти.