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Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 324

 

НІБ розробило правила написання кореспонденції

Українські військовополонені матимуть змогу листуватися зі своїми рідними. Національне інформаційне бюро (НІБ) розробило правила написання такої кореспонденції.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідні домовленості були досягнуті під час перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Йдеться про листування, яке гарантоване ст. 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Доставку листів в обидва боки організує МКЧХ.

Наразі зв’язок забезпечуватимуть між родинами та військовополоненими, статус яких підтверджений Червоним Хрестом.

З правилами написання кореспонденції для військовополонених можна ознайомитися в інфографіці:

 

Раніше ми писали, чому Міністерство оборони України не рекомендує, щоб публікували в соціальних мережах фото та особисті дані військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти, і як такі дії можуть вплинути на самих військовослужбовців на їхній бойових побратимів.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: військовополонені лист полонені МКЧХ Мінреінтеграції НІБ
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