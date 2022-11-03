Розвідоргани росії моніторять усі канали інформації та українські соцмережі — що треба знати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 419

Розвідувальні органи російської федерації «не сплять», а доволі потужно працюють. Вони моніторять абсолютно усі джерела і канали інформації і, передусім, саме соціальні мережі, де інформація гуляє абсолютно безконтрольно.

Про це сказав спікер МОУ полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу в Military Media Center.

Він відповів на запитання, чому все ж таки не можна публікувати в соціальних мережах фото та особисті дані військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти, і як такі дії можуть вплинути на самих військовослужбовців на їхній бойових побратимів.

— Процес обміну військовополоненими — найбільш чутливе питання під час перебігу бойових дій. Тож, будь-яка зайва інформація тут може дуже сильно зашкодити. Бували випадки, коли певний військовослужбовець, який перебуває у полоні, саме завдяки додатковій інформації, яка про нього оприлюднюється, в тому числі в соціальних мережах, набуває більш вагомого статусу в очах російських окупантів, або набуває статусу навіть публічної особи. Через це починаються інсинуації з боку тієї сторони. Вони починають підвищувати вимоги щодо повернення цієї людини, або роблять такі умови для неї, які є взагалі неприйнятними й нестерпними. Будь-яка інформація може виключно тільки зашкодити цьому процесу і власне віддалити той час, коли військовополонений може повернутися додому, — зазначив спікер Міноборони.

Він також розповів, що бувають випадки, коли люди не знають, де перебувають їхні рідні з-поміж військовослужбовців і починають публікувати фотографії в однострої, з військовим званням у соціальних мережах, з дописами: «Можливо хтось бачив такого» тощо.

— Друзі, це також дуже шкодить. Адже, ситуація в умовах війни дуже динамічна і різноманітна. Ця людина може не перебувати в полоні, а, до прикладу, вона може волею випадку просто опинитися на іншій території й переховуватися, шукаючи можливості повернутися додому певними шляхами. І ворог, не знає про це. Але, через те, що така інформація з’являється у соціальних мережах, це дає наводку ворогу для того, щоб розпочати пошуки цієї особи. Тому що, ви знаєте, розвідувальні органи російської федерації також не сплять, а доволі потужно працюють. Вони моніторять абсолютно усі джерела і канали інформації й передусім саме соціальні мережі, де інформація буває гуляє абсолютно безконтрольно, — додав Олександр Мотузяник.

Він зауважив, що дуже важливо зберігати витримку, терпіння і за всіма подібними питаннями наполегливо порадив рідним і близьким військовополонених, громадським діячам, волонтерам, лідерам громадських думок, хто дотичної до цього процесу звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

— Ця структура наразі об’єднує в собі близько 10 державних інституцій, які в межах своєї компетенції опікуються цим питанням. Тому, якщо ви шукаєте людину, якщо ви не знаєте де вона, в полоні, чи її зараз розшукують, звертайтеся до штабу. Там нададуть усю існуючу інформацію та поінформують щодо статусу цієї людини. Є телефони гарячої лінії, здійснюється прийом громадян, вони відкриті до спілкування. І ще раз наголошую, зберігайте витримку, терпіння і вірте в краще, — сказав Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, із закликом не допомагати ворогу дописами у соцмережах до усіх жителів Кременчуччини звернувся начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.